Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Студент ОмГТУ создал приложение для определения проблем на городских дорогах

Омский студент разработал приложение для сбора информации о состоянии городских улиц

26 марта 2024, 08:43
Фото: ОмГТУ

Студент ОмГТУ создал приложение для определения проблем на городских дорогах

Приложение поможет автолюбителям прокладывать более безопасный маршрут и отслеживать, на каких участках дорог существуют дефекты.

Студент первого курса ОмГТУ Максим Кано разработал специальное приложение «Safe Roads», которое поможет водителям узнавать о неровностях на городских дорогах. Система будет работать на Android-смартфонах.

Интерфейс приложения представляет собой карту города, на которой каждый автолюбитель может отмечать место, где на проезжей части имеются дефекты. Разработчик уверен, такие технологии позволят повысить безопасность во время движения на дорогах.

Студент рассказал, что проект имеет большие перспективы. Планируется сотрудничество с ведущими компаниями и картографическими сервисами для интеграции в них функционала «Safe Roads». Кроме того, в систему постепенно будут добавляться новые функции.

Сделать воду чистой с помощью ваты: ставропольский ученый изобрел девайс для фильтра
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Университет#Мобильное приложение#Новости#Приложение#ОмГТУ#Университеты#Анастасия Баянова#Технический университет
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Запасайтесь питьевой водой. Омичей предупредили о массовых отключениях воды
Сегодня, 02:45
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"