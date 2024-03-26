Омский студент разработал приложение для сбора информации о состоянии городских улиц

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Студент первого курса ОмГТУ Максим Кано разработал специальное приложение «Safe Roads», которое поможет водителям узнавать о неровностях на городских дорогах. Система будет работать на Android-смартфонах.
Интерфейс приложения представляет собой карту города, на которой каждый автолюбитель может отмечать место, где на проезжей части имеются дефекты. Разработчик уверен, такие технологии позволят повысить безопасность во время движения на дорогах.
Студент рассказал, что проект имеет большие перспективы. Планируется сотрудничество с ведущими компаниями и картографическими сервисами для интеграции в них функционала «Safe Roads». Кроме того, в систему постепенно будут добавляться новые функции.