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«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона

«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона

10 сентября 2024, 07:07
Фото: Римма Злацовская
Всего в летних образовательных программах компании поучаствовало более 800 школьников и студентов из 32 регионов России: все они призеры различных научных конкурсов, олимпиад и научных соревнований.

От Омской области в летних активностях Корпоративного университета «Газпром нефти» — организатора летнего отдыха, — участвовали школьники двух омских лицеев: №133 и №166.

Но, несмотря на широкий возрастной «разброс» между учащимися, интересно было всем — свои программы развития личностных компетенций и инженерных знаний Корпоративный университет подготовил для разных категорий гостей: школьники с 7 по 10 класс оттачивали свои знания, решая задачи по математике, программированию, а также физике и химии, созданные в партнерстве с президентским физико-математическим лицеем № 239 в Санкт-Петербурге. Ребята постарше уже старались применить имеющиеся знания «на практике»: выпускников и студентов научили управлению командами и бизнес-проектами, и к тому же, познакомили с работой технологических центров «Газпром нефть».

«Мы помогаем одаренной молодежи пройти путь от школы до лучших учебных заведений страны и построить успешную карьеру. Участники наших образовательных программ присоединяются к молодежному сообществу компании и продолжают участие в ее проектах. Это создает удобный и понятный карьерный путь, помогает найти свою команду и присоединиться к работе в компании уже во время обучения на старших курсах в вузе или после его окончания» — сказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

К слову, лучшие гости летнего лагеря «Газпром нефти» уже обрели карьерные перспективы: 125 участников летнего познавательного отдыха получили приглашения на практику и стажировку в компании, и даже стипендию — образовательные летние программы уже давно вошли в экосистему подготовки кадров компании «Газпром нефть».

«Омский НПЗ оснащает школьные лаборатории современным оборудованием, проводит интеллектуальные турниры и научные конференции. Проекты помогают выявить школьников с математическим складом ума и дать им возможность выбрать профессию нефтепереработчика. Для этого компанией разработаны специальные программы обучения и в Омском государственном техническом университете открыта базовая кафедра „Газпром нефть“, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Кроме того, компания регулярно инвестирует и в систему образования, развивая существующие и создавая новые школьные центры, открывая кампусы в ВУЗах и запуская специализированные учебные программы в колледжах: ежегодно тысячи одаренных ребят становятся участниками различных летних образовательных лагерей, конкурсов стартапов и хакатонов, проводимыми компанией «Газпром нефть», а молодые ученые и студенты получают гранты и стипендии.

Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ получили работу на Омском НПЗ
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