«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона

Но, несмотря на широкий возрастной «разброс» между учащимися, интересно было всем — свои программы развития личностных компетенций и инженерных знаний Корпоративный университет подготовил для разных категорий гостей: школьники с 7 по 10 класс оттачивали свои знания, решая задачи по математике, программированию, а также физике и химии, созданные в партнерстве с президентским физико-математическим лицеем № 239 в Санкт-Петербурге. Ребята постарше уже старались применить имеющиеся знания «на практике»: выпускников и студентов научили управлению командами и бизнес-проектами, и к тому же, познакомили с работой технологических центров «Газпром нефть».