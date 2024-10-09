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Татуировка

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2024
Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента
Родственники пропавшего заявили о нем в полицию.
9 октября, 03:27
В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье
6 октября, 03:59
Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке
9 июля, 06:31
2023
Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут мужчину, пропавшего в конце сентября
Омич ушел из дома на 7-й Северной.
16 декабря 2023, 05:17
В Омске из окна своей квартиры загадочно выпал 30-летний тату-мастер
30 марта 2023, 03:56

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