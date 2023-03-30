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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В Омске из окна своей квартиры загадочно выпал 30-летний тату-мастер

30 марта 2023, 03:56
Фото: 1MI
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Мужчина выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Во вторник, 28 марта, около 19:37 в приемное отделение ГБ № 1 имени Кабанова А.Н привезли молодого мужчину.

«После обследования у пострадавшего диагностированы: кататравма, а также переломы левой и правой голени. Он госпитализирован», — рассказал Городу55 источник в больнице.

О новом пациенте медики доложили силовикам, которые опросили омича и выяснили, что в тот день он якобы выпал из окна своей квартиры в доме на улице Кемеровской, 132. Сейчас оперативники выясняют причину этого падения.

Тем временем, как выяснил Город55, пострадавший омич работает мастером тату в городских салонах. 

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#Василий Попов#Несчастный случай#Падение#Общество#Город#Происшествия#Тату#Татуировка#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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