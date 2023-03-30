В Омске из окна своей квартиры загадочно выпал 30-летний тату-мастер

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:56
Во вторник, 28 марта, около 19:37 в приемное отделение ГБ № 1 имени Кабанова А.Н привезли молодого мужчину.
«После обследования у пострадавшего диагностированы: кататравма, а также переломы левой и правой голени. Он госпитализирован», — рассказал Городу55 источник в больнице.
О новом пациенте медики доложили силовикам, которые опросили омича и выяснили, что в тот день он якобы выпал из окна своей квартиры в доме на улице Кемеровской, 132. Сейчас оперативники выясняют причину этого падения.
Тем временем, как выяснил Город55, пострадавший омич работает мастером тату в городских салонах.