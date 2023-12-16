Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут мужчину, пропавшего в конце сентября

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Омске ищут пропавшего 58-летнего Андрея Бедрина. Мужчина 26 сентября ушел из дома на улице 7-я Сверная и до настоящего времени его местоположение не известно.
Рост пропавшего около 165 см, худощавый, вытянутое лицо, карие глаза, черные волосы с сединой, большой нос, на плече татуировка на авиационную тематику.
В полиции просят всех, кто что-либо знает о местоположении Андрея Бедрина, сообщить по телефонам: 102, 79-37-02, 79-35-03.
Ранее Город55 сообщал, что омская полиция разыскивает пропавшего водителя фуры. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его дочь.