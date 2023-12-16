Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Иллюстрация

Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут мужчину, пропавшего в конце сентября

16 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут мужчину, который три месяца назад ушел из дома и не вернулся

Омич ушел из дома на 7-й Северной.

В Омске ищут пропавшего 58-летнего Андрея Бедрина. Мужчина 26 сентября ушел из дома на улице 7-я Сверная и до настоящего времени его местоположение не известно.

Рост пропавшего около 165 см, худощавый, вытянутое лицо, карие глаза, черные волосы с сединой, большой нос, на плече татуировка на авиационную тематику.

Фото: Управление МВД России по Омской области

В полиции просят всех, кто что-либо знает о местоположении Андрея Бедрина, сообщить по телефонам: 102, 79-37-02, 79-35-03.

Ранее Город55 сообщал, что омская полиция разыскивает пропавшего водителя фуры. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его дочь.

Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Розыск#Пропавший#Татуировка#Телефон#Евгений Игишев
Подпишитесь
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
Сегодня, 06:41
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
Сегодня, 03:51
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
Сегодня, 03:23
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
Сегодня, 04:44
«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:44
Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе
Сегодня, 07:21