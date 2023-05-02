Омскую компанию «ПризываНет» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

В ведомстве признали рекламу противоречащей общественным интересам, принципам морали и подрывающей патриотическое воспитание. Также в УФАС посчитали, что слоган «ПризываНет» вводит потребителей в заблуждение, так как создает впечатление, что призыв невозможен.