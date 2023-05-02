Омскую компанию «ПризываНет» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Омскую «Медицинско-правовую компанию», более известную под брендом «ПризываНет», оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, сообщили 28 апреля в УФАС Республики Татарстан.
Фирма разместила в поисковиках контекстную рекламу, в которой предлагались услуги по освобождению призывников от срочной службы.
«В перечень оказываемых услуг входил анализ личного дела призывника, доступ к которому, в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации, строго ограничен. Сайт компании также сообщал, что общими усилиями будет определен план действий для выявления непризывных болезней, наработана история болезни и в совместную работу юристов и призывников „точно не входит служба в армии“», — сообщили в республиканском УФАС.
В ведомстве признали рекламу противоречащей общественным интересам, принципам морали и подрывающей патриотическое воспитание. Также в УФАС посчитали, что слоган «ПризываНет» вводит потребителей в заблуждение, так как создает впечатление, что призыв невозможен.
Штрафные санкции в отношении «Медицинско-правовой компании» поддержали Арбитражный, Апелляционный и Кассационный суды.