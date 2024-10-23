gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Световое шоу

Выбрать дату
Октябрь
Яркое световое шоу. В Омске монтируют подсветку для фонтана в сквере Дзержинского
Работы продлятся около двух недель. По желанию омичей подсветку могут зажечь уже в ноябре.
23 октября, 04:47
Июнь
«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста
13 июня, 03:03
В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии
2 июня, 08:27
Март
Письма и семейные реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»
29 марта, 05:04
Февраль
В темноте красиво. В Омске запустили световое шоу ко Дню защитника Отечества
Поздравления с 23 Февраля жители города могли увидеть в вечернее время перед праздничным днем.
23 февраля, 04:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика