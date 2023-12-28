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Updated Сегодня, 06:22

Иллюстрация

Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений

28 декабря 2023, 06:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

26 строений, оставшихся от военных, пойдут под снос в омском поселке Степной

Снести решили КПП, склады, мастерские, теплицы, овощехранилище и гараж.

На улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степном решили снести сразу 26 строений, которые находятся в муниципальной собственности. Соответствующее постановление и. о. мэра Омска Евгений Фомин подписал еще 22 декабря.

Общая площадь попавших под снос строений превышает 8 тысяч кв. м. Это три КПП, четыре мастерских, две теплицы, гараж, овощехранилище, холодильник и 14 складов. До перехода в муниципальную собственность здания принадлежали воинской части. Использовать их не представляется возможным: решение о сносе было принято на основании сделанного в октябре 2023 года технического заключения.

Организацией сноса и исключением недвижимости из реестра муниципального имущества будет заниматься департамент имущественных отношений. О планах по дальнейшему использованию освобождаемой территории в Степном пока ничего неизвестно.

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#Общество#Омск#Департамент имущественных отношений#Снос#Снос зданий#Склад#Новости#Постановление#Степной#Военная часть#Юлия Истомина
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