Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
На улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степном решили снести сразу 26 строений, которые находятся в муниципальной собственности. Соответствующее постановление и. о. мэра Омска Евгений Фомин подписал еще 22 декабря.
Общая площадь попавших под снос строений превышает 8 тысяч кв. м. Это три КПП, четыре мастерских, две теплицы, гараж, овощехранилище, холодильник и 14 складов. До перехода в муниципальную собственность здания принадлежали воинской части. Использовать их не представляется возможным: решение о сносе было принято на основании сделанного в октябре 2023 года технического заключения.
Организацией сноса и исключением недвижимости из реестра муниципального имущества будет заниматься департамент имущественных отношений. О планах по дальнейшему использованию освобождаемой территории в Степном пока ничего неизвестно.