Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений

Общая площадь попавших под снос строений превышает 8 тысяч кв. м. Это три КПП, четыре мастерских, две теплицы, гараж, овощехранилище, холодильник и 14 складов. До перехода в муниципальную собственность здания принадлежали воинской части. Использовать их не представляется возможным: решение о сносе было принято на основании сделанного в октябре 2023 года технического заключения.