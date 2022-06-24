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Мэр Омска Шелест взял под контроль водоснабжение в поселке Степной

Мэр Омска Шелест взял под контроль водоснабжение в поселке Степной

24 июня, 19:01
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Обслуживать поселок будет «Росводоканал — Омск».

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ситуации с водоснабжение в поселке Степной. Недавно поселок подключили к сетям «Росводоканал — Омск», чтобы обеспечить подачу холодной воды и водоотведение.

«Администрацией города и компанией подписан договор аренды муниципального имущества, и до начала осенне-зимнего периода специалисты водоканала успеют провести здесь необходимые работы, — объяснил мэр Омска. — Среди первоочередных задач: ремонт сетей, ревизия люков, промывка системы водоотведения, автоматизация канализационной насосной станции. Нужно, чтобы к зиме поселок надежно и качественно снабжался водой и, соответственно, водоотведением».
телеграм-канал Сергея Шелеста

Градоначальник лично побывал в Степном и проверил работу водопровода. Мэр подчеркнул, что проблемы городских окраин следует решать так же быстро, как и все другие. Особенно если это касается коммунальных услуг.

Отмечается, что недавно в Степном решилась проблема теплоснабжения, теперь же жители смогут пользоваться холодной водой и водоотведением в течение всего года.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Сергей шелест#Водоснабжение#Степной
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