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Старгород

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2024
В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной
12 марта, 03:15
2023
Потеряли драгоценное время. В элитном омском районе не почистили дороги из-за машин
Вчера техника выехала для уборки снега на улицу Шукшина в Старгороде, но не смогла приступить к работе.
23 декабря 2023, 08:36
Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
24 ноября 2023, 04:52
2022
В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами
В доме почти 200 квартир.
21 июня 2022, 11:07

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