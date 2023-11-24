Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Как стало известно Городу55, омский застройщик «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“» получил положительное заключение экспертизы на проект восьмиэтажного дома на 2-й Кольцевой. Многоэтажку компания Михаила Ольшанского возводит в ЖК «Дачный» рядом со Старгородом.
Проектную документацию для компании Ольшанского разработала архитектурная мастерская «АМА», которая с июля 2023-го принадлежит омскому застройщику Олегу Золотову.
Восьмиэтажку строят на земельном участке площадью 5896 кв. м (кадастровый номер — 55:36:070401:22700). В доме будет 133 квартиры площадью от 28 до 217 кв. м. Как следует из заключения экспертизы, сейчас речь идет о первом этапе строительства квартала в Центральном округе Омска. Разрешение на строительство восьмиэтажки Ольшанскому выдали еще в июле 2021 года, действует оно до конца 2023-го.
Добавим, что КСМ «Сибирский железобетон» зарегистрировали в 1998 году. С 2005-го учредителями компании являются Михаил Ольшанский и Наталья Павлова. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась до 315,5 млн рублей, чистая прибыль наоборот сократилась на 80%, до 786 тысяч рублей.