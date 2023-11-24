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Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку

24 ноября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Ольшанский построит восьмиэтажку рядом с элитным омским микрорайоном Старгород

Разработкой проектной документации занималась архитектурная мастерская «АМА».

Как стало известно Городу55, омский застройщик «Комбинат строительных материалов „Сибирский железобетон“» получил положительное заключение экспертизы на проект восьмиэтажного дома на 2-й Кольцевой. Многоэтажку компания Михаила Ольшанского возводит в ЖК «Дачный» рядом со Старгородом.

Проектную документацию для компании Ольшанского разработала архитектурная мастерская «АМА», которая с июля 2023-го принадлежит омскому застройщику Олегу Золотову.

Восьмиэтажку строят на земельном участке площадью 5896 кв. м (кадастровый номер — 55:36:070401:22700). В доме будет 133 квартиры площадью от 28 до 217 кв. м. Как следует из заключения экспертизы, сейчас речь идет о первом этапе строительства квартала в Центральном округе Омска. Разрешение на строительство восьмиэтажки Ольшанскому выдали еще в июле 2021 года, действует оно до конца 2023-го.

Участок, на котором возводят многоэтажный домУчасток, на котором возводят многоэтажный дом
Участок, на котором возводят многоэтажный дом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что КСМ «Сибирский железобетон» зарегистрировали в 1998 году. С 2005-го учредителями компании являются Михаил Ольшанский и Наталья Павлова. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась до 315,5 млн рублей, чистая прибыль наоборот сократилась на 80%, до 786 тысяч рублей.

Ольшанскому одобрили проект строительства высотки в омском ЖК «Прибрежный-2»
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#Общество#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Старгород#Юлия Истомина#Михаил Ольшанский
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