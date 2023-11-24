Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку

Восьмиэтажку строят на земельном участке площадью 5896 кв. м (кадастровый номер — 55:36:070401:22700). В доме будет 133 квартиры площадью от 28 до 217 кв. м. Как следует из заключения экспертизы, сейчас речь идет о первом этапе строительства квартала в Центральном округе Омска. Разрешение на строительство восьмиэтажки Ольшанскому выдали еще в июле 2021 года, действует оно до конца 2023-го.