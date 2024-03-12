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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

иллюстрация

В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной

12 марта 2024, 03:15
Фото: Город55
иллюстрация
Также в квартире остается вся мебель.

Объявление о продаже квартиры в ЖК «Старгород» было опубликовано на сайте «Авито». Жилье площадью 284 квадратных метра оценивается в 33 миллиона рублей. Собственник отметил, что в подвале находится баня с зоной отдыха.

В объявлении указано, что квартира занимает три этажа:

  • первый этаж — входная зона, холл с большим шкафом, раздельный санузел, комната для стирки и сушки белья, кладовая. Удобная лестница на второй и третий этаж.
  • второй этаж — кухня-студия с барной стойкой, обеденной зоной и выходом на балкон. Большая гостиная с камином и балконом.
  • третий этаж — три спальни, санузел, гардеробная. Спальня со своим санузлом и гардеробной.
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Фото: Авито

Кроме того, во дворе можно отдохнуть в крытой барбекю-зоне. Вокруг множество детских площадок. В районе также расположены магазины, аптека, овощной ларек, пекарня и центр дополнительного образования для детей и взрослых, а также детский развивающий центр. Неподалеку находится парк «Зеленый остров». Зимой можно покататься на лыжах на «Березовой», а летом — на пляж на «Кольцевой». Остановка «Старозагородная роща» всего в 400 метрах.

Ранее на сайте «ЦИАН» было опубликовано объявление о продаже квартиры с окнами на правительственные здания. Трехкомнатная квартира в элитном доме на улице Ивана Алексеева оценивается в 17,5 млн рублей. Собственник сообщает, что здание было построено еще до ВОВ и на данный момент ему 86 лет.

Зданию 86 лет. В Омске за 17,5 млн продают квартиру с видом на здание правительства
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