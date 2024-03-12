В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной

Кроме того, во дворе можно отдохнуть в крытой барбекю-зоне. Вокруг множество детских площадок. В районе также расположены магазины, аптека, овощной ларек, пекарня и центр дополнительного образования для детей и взрослых, а также детский развивающий центр. Неподалеку находится парк «Зеленый остров». Зимой можно покататься на лыжах на «Березовой», а летом — на пляж на «Кольцевой». Остановка «Старозагородная роща» всего в 400 метрах.