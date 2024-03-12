В элитном омском ЖК выставили на продажу 5-комнатную квартиру с сауной

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Объявление о продаже квартиры в ЖК «Старгород» было опубликовано на сайте «Авито». Жилье площадью 284 квадратных метра оценивается в 33 миллиона рублей. Собственник отметил, что в подвале находится баня с зоной отдыха.
В объявлении указано, что квартира занимает три этажа:
Кроме того, во дворе можно отдохнуть в крытой барбекю-зоне. Вокруг множество детских площадок. В районе также расположены магазины, аптека, овощной ларек, пекарня и центр дополнительного образования для детей и взрослых, а также детский развивающий центр. Неподалеку находится парк «Зеленый остров». Зимой можно покататься на лыжах на «Березовой», а летом — на пляж на «Кольцевой». Остановка «Старозагородная роща» всего в 400 метрах.
Ранее на сайте «ЦИАН» было опубликовано объявление о продаже квартиры с окнами на правительственные здания. Трехкомнатная квартира в элитном доме на улице Ивана Алексеева оценивается в 17,5 млн рублей. Собственник сообщает, что здание было построено еще до ВОВ и на данный момент ему 86 лет.