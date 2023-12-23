Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Иллюстрация

Потеряли драгоценное время. В элитном омском районе не почистили дороги из-за машин

23 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском УДХБ озвучили причину, из-за которой дороги не чистят от снега

Вчера техника выехала для уборки снега на улицу Шукшина в Старгороде, но не смогла приступить к работе.

В пресс-службе городской администрации заявили, что омичи часто мешают уборке и вывозу снега с межквартальных проездов и дорог. Дело в том, что омичей заранее предупреждают об очистке той или иной территории, но они не убирают оттуда свои автомобили.

С такой ситуацией сотрудники УДХБ столкнулись и вчера вечером. Приехав в микрорайон Старгород, на улицу Шукшина, из-за скопления машин техника и персонал в обозначенное время не смогли выполнить работу.

«Все проезды были заставлены автомобилями. Техника была выведена на улицу Шукшина напрасно и была перенаправлена на другие участки. В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал „УДХБ“ потеряли драгоценное время на этот микрорайон», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Подобное происходит очень часто и в других округах Омска, например, по улицам Дмитриева, Фрунзе, Жукова. Сегодня, дорожно-эксплуатационные участки также займутся уборкой и вывозом снега. Чистить снег будут на Мельничной, Лукашевича, Масленникова, 2-й Кольцевой, Ленина, Конева, Березовой и др.

Не хватает больше 200 машин. Почему в Омске не могут справиться со снегом на дорогах
Узнать подробнее
#Общество#Дороги#Снег#Омск#Уборка снега#Новости#УДХБ#Старгород#Машины#Юлия Истомина
Подпишитесь
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
Сегодня, 03:59
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
Сегодня, 07:19
Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя
Сегодня, 09:12
Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком
Сегодня, 05:48
Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1
Сегодня, 06:37
Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске
Сегодня, 04:50