Потеряли драгоценное время. В элитном омском районе не почистили дороги из-за машин

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В пресс-службе городской администрации заявили, что омичи часто мешают уборке и вывозу снега с межквартальных проездов и дорог. Дело в том, что омичей заранее предупреждают об очистке той или иной территории, но они не убирают оттуда свои автомобили.
С такой ситуацией сотрудники УДХБ столкнулись и вчера вечером. Приехав в микрорайон Старгород, на улицу Шукшина, из-за скопления машин техника и персонал в обозначенное время не смогли выполнить работу.
«Все проезды были заставлены автомобилями. Техника была выведена на улицу Шукшина напрасно и была перенаправлена на другие участки. В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал „УДХБ“ потеряли драгоценное время на этот микрорайон», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Подобное происходит очень часто и в других округах Омска, например, по улицам Дмитриева, Фрунзе, Жукова. Сегодня, дорожно-эксплуатационные участки также займутся уборкой и вывозом снега. Чистить снег будут на Мельничной, Лукашевича, Масленникова, 2-й Кольцевой, Ленина, Конева, Березовой и др.