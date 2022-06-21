В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами

Дом находится на улице Шукшина. В доме 14 однокомнатных квартир, 46 двухкомнатных, 57 трехкомнатных, 12 четырехкомнатных и 4 квартиры с количеством комнат более 4, отметили в мэрии. Общая жилая площадь в доме — 13 329 кв. м.