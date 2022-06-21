В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что в микрорайоне «Старгород» сдали многоквартирный дом. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию подписали накануне, 20 июня.
Дом находится на улице Шукшина. В доме 14 однокомнатных квартир, 46 двухкомнатных, 57 трехкомнатных, 12 четырехкомнатных и 4 квартиры с количеством комнат более 4, отметили в мэрии. Общая жилая площадь в доме — 13 329 кв. м.
Строительством многоэтажки в элитном районе города занималось ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон».