Город55
ГлавноеВсе новости
В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами

В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами

21 июня, 17:07
Фото: мэрия Омска
В доме почти 200 квартир.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что в микрорайоне «Старгород» сдали многоквартирный дом. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию подписали накануне, 20 июня.

Дом находится на улице Шукшина. В доме 14 однокомнатных квартир, 46 двухкомнатных, 57 трехкомнатных, 12 четырехкомнатных и 4 квартиры с количеством комнат более 4, отметили в мэрии. Общая жилая площадь в доме — 13 329 кв. м.

Строительством многоэтажки в элитном районе города занималось ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон».

#Ольга Акамова#Город#Омская область#Дом#Многоквартирный дом#Многоэтажка#Жилье#Элитное жилье#Старгород#Касается каждого
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18