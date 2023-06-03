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В Омске спасли потерявшегося 10-летнего мальчика с особенностями в развитии

3 июня 2023, 11:47
Фото: 1MI
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Ребенок ушел из дома, а вернуться самостоятельно уже не смог.

Прошлым вечером сотрудники Росгвардии пришли на помощь 10-летнему ребенку с особенностями в развитии. Во время вечернего патрулирования они получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из магазина по Черлакскому тракту.

Прибывшие на место вызова росгвардейцы увидели мальчика. Ребенок плохо ориентировался в пространстве, не мог сказать, как его зовут и где он проживает.

В итоге сотрудники вневедомственной охраны все же смогли установить, что мальчик сам вышел из дома в Ленинском округе. Но история закончилась благополучно: потерявшегося ребенка передали инспектору ПНД и родителям.

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#Юлия Истомина#Потерялся#Дети#Росгвардия#Спас ребенка#Общество#Город#Новости#Омск
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