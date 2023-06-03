В Омске спасли потерявшегося 10-летнего мальчика с особенностями в развитии

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Прошлым вечером сотрудники Росгвардии пришли на помощь 10-летнему ребенку с особенностями в развитии. Во время вечернего патрулирования они получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из магазина по Черлакскому тракту.
Прибывшие на место вызова росгвардейцы увидели мальчика. Ребенок плохо ориентировался в пространстве, не мог сказать, как его зовут и где он проживает.
В итоге сотрудники вневедомственной охраны все же смогли установить, что мальчик сам вышел из дома в Ленинском округе. Но история закончилась благополучно: потерявшегося ребенка передали инспектору ПНД и родителям.