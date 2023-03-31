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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Омске потеряли, а потом нашли в больнице ребенка, который провалился под лед

31 марта 2023, 12:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прохожие достали ребенка из Иртыша

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Сегодня, 31 марта, около 3 часов дня ребенок провалился и начал тонуть в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую.

Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего не нашли. Оказалось, что неравнодушные омичи решили самостоятельно отвезти ребенка в больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области уточнили, что сейчас ребенок находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

«Мы благодарим неизвестных (но явно смелых и добрых) людей, без раздумий бросившихся спасать ребенка. А всех омичей просим: берегите себя! Март — не лучшее время для прогулок по льду, он сейчас тонкий и оказаться под водой проще простого», — отмечают в пресс-службе областного минздрава.
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#Ксения Карагодина#Медики#Спас ребенка#Спасение#Скорая помощь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Дети
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