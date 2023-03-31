В Омске потеряли, а потом нашли в больнице ребенка, который провалился под лед

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Сегодня, 31 марта, около 3 часов дня ребенок провалился и начал тонуть в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую.
Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего не нашли. Оказалось, что неравнодушные омичи решили самостоятельно отвезти ребенка в больницу.
В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области уточнили, что сейчас ребенок находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.
«Мы благодарим неизвестных (но явно смелых и добрых) людей, без раздумий бросившихся спасать ребенка. А всех омичей просим: берегите себя! Март — не лучшее время для прогулок по льду, он сейчас тонкий и оказаться под водой проще простого», — отмечают в пресс-службе областного минздрава.