В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, около 13:35 часов в четверг, 11 августа, очевидцы сообщили спасателям о маленькой девочке, которая выглядывает с балкона пятого этажа дома.
Пока на место ехали спасатели, сотрудник МЧС России Сергей Москвин дошел от подразделения до дома и увидел ребенка, который, судя по виду, звал на помощь. Девочка показывала телефон и кричала "Мама!".
Спасатели пытались достучаться до родных девочки в квартире, но дверь никто не открывал. Тогда Сергей Москвин решил забраться в квартиру по автолестнице.
«Уже на балконе увидел, что девочка стояла на стуле. Заметив меня, она испугалась и забежала в комнату. Я попытался успокоить ребенка. Тем временем обнаружил в комнате женщину без сознания. Предположительно, мать девочки. Попытался привести женщину в себя, она не отреагировала. Убедившись, что она дышит, вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Сейчас ребенок в безопасности», - рассказал подробности спасения Сергей Москвин.