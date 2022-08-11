Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь

В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь

Вчера, 17:18

В Омске спасли трехлетнюю девочку, едва не упавшую с балкона

Девочка в силу возраста не смогла объяснить, в чем проблема.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, около 13:35 часов в четверг, 11 августа, очевидцы сообщили спасателям о маленькой девочке, которая выглядывает с балкона пятого этажа дома. 

Пока на место ехали спасатели, сотрудник МЧС России Сергей Москвин дошел от подразделения до дома и увидел ребенка, который, судя по виду, звал на помощь. Девочка показывала телефон и кричала "Мама!".

Спасатели пытались достучаться до родных девочки в квартире, но дверь никто не открывал. Тогда Сергей Москвин решил забраться в квартиру по автолестнице. 

«Уже на балконе увидел, что девочка стояла на стуле. Заметив меня, она испугалась и забежала в комнату. Я попытался успокоить ребенка. Тем временем обнаружил в комнате женщину без сознания. Предположительно, мать девочки. Попытался привести женщину в себя, она не отреагировала. Убедившись, что она дышит, вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Сейчас ребенок в безопасности», - рассказал подробности спасения Сергей Москвин.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Спасатель#Ребенок#Без сознания#Многоэтажка#Спас ребенка
Подпишитесь
В Омске повысился уровень угарного газа в воздухе
Вчера, 11:04
292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
10 августа, 11:20
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омскому «Магниту» компенсируют 159 млн, которые у него вычли за невывезенный мусор
Вчера, 16:53
Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
10 августа, 13:22
В омском минобразования утвердили новых заместителей министра
Новые должности официально получили Лариса Жукова и Николай Сергеев.
Вчера, 16:34