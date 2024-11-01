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Солдат

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На СВО погиб многодетный отец из Омской области
1 ноября, 02:45
Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО
15 сентября, 13:40
На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Омской области
6 июля, 05:03
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
В главном поединке вечера встретились Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер.
1 июня, 19:31
2022
Юристы объяснили, как пройдет мобилизация в России и как это изменит жизнь граждан
Официально о мобилизации пока не объявляли, но эксперты уже оценивают вероятность ее введения.
21 сентября 2022, 04:50

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