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Posted 15 сентября, 13:40

Published 15 сентября, 13:40

Modified 15 сентября, 13:42

Updated 15 сентября, 13:42

иллюстрация

Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО

15 сентября 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жители Муромцевского района простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО

Трагические известия вновь пришли к жителям села Гурово в Муромцевском районе: за минувшую неделю там проводили в «последний путь» уже второго односельчанина, погибшего при выполнении боевого задания в зоне спецоперации.

Сообщение о гибели военнослужащего сегодня было опубликовано на одной из страниц в социальных сетях администрации Гуровского сельского поселения. Церемония прощания с младшим сержантом Сергеем Маковлевым состоялась сегодня, в 12:00 часов.

Администрация поселения выразила свои соболезнования семье погибшего солдата.

«Опять трагическое известие пришло в наше село Гурово, в зоне СВО погиб наш парень, наш ученик», — говорится в сообщении.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Маковлева.

Для жителей села Гурово это сообщение о трагедии стало вторым за минувшую неделю — ранее, 11 сентября, жители сельского поселения простились с Виктором Бавыкиным, погибшим 8 августа. Боец был посмертно награжден Орденом мужества.

«Боль невозможно передать». В Омской области простились с тремя бойцами СВО
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