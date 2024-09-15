Жители района Омской области простились с односельчанином, погибшим в зоне СВО

Posted 15 сентября, 13:40
Published 15 сентября, 13:40
Modified 15 сентября, 13:42
Updated 15 сентября, 13:42
Сообщение о гибели военнослужащего сегодня было опубликовано на одной из страниц в социальных сетях администрации Гуровского сельского поселения. Церемония прощания с младшим сержантом Сергеем Маковлевым состоялась сегодня, в 12:00 часов.
Администрация поселения выразила свои соболезнования семье погибшего солдата.
«Опять трагическое известие пришло в наше село Гурово, в зоне СВО погиб наш парень, наш ученик», — говорится в сообщении.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Маковлева.
Для жителей села Гурово это сообщение о трагедии стало вторым за минувшую неделю — ранее, 11 сентября, жители сельского поселения простились с Виктором Бавыкиным, погибшим 8 августа. Боец был посмертно награжден Орденом мужества.