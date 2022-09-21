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Юристы объяснили, как пройдет мобилизация в России и как это изменит жизнь граждан

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
Официально о мобилизации пока не объявляли, но эксперты уже оценивают вероятность ее введения.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверял, что вопрос о всеобщей или частичной военной мобилизации не обсуждается. Однако после принятия законопроекта об ужесточении наказания за дезертирство и игнорирование повестки на сборы разговоры о мобилизации возобновились среди гражданских.

Mkset выяснил у экспертов, что ждет россиян в случае объявления мобилизации и как изменится жизнь простых людей.

Законодательно мобилизация в России регламентируется федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также федеральным конституционным законом «О военном положении». Ввести соответствующее положение и объявить о мобилизации может только президент РФ, причем сначала может начаться мобилизация, и только после обсуждения вопроса в Совете Федерации и его одобрения в стране могут ввести военное положение.

Первыми под призыв попадут военнообязанные россияне в запасе без права на отсрочку по разрядам. Об этом порталу Mkset рассказал юрист Рустам Насыров. Разряд указан на одиннадцатой странице военного билета.

Первый разряд:

  • Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет;
  • Младшие офицеры до 50 лет;
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет;
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;
  • Высшие офицеры до 65 лет.

Второй разряд:

  • Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет;
  • Младшие офицеры до 55 лет;
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 60 лет;
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет;
  • Высшие офицеры до 70 лет.

Третий разряд:

  • Солдаты, матросы, сержанты, страшины, прапорщики и мичманы до 50 лет;
  • Младшие офицеры до 60 лет;
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет.

Вместе с этим под мобилизацию попадают граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категории А (годен к военной службе) и Б (годен к военной службе с незначительными ограничениям). Призвать также могут и парней с категорией В (ограничено годен к военной службе), так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе.

Женщины также могут быть мобилизованы, но для этого они должны иметь профессию, близкую к военной. Речь идет о врачах, топографах или геодезистах. При этом женщины могут рассчитывать на досрочное увольнение со службы, если у них есть дети до 16 лет или срок их беременности составляет не менее 22 недель.

Существует и список тех категорий граждан, которые не попадут под мобилизацию:

  • Забронированные для гражданских нужд. Условно, специалисты на оборонных заводах, кто участвует в муниципальном и государственном управлении;
  • Кто ухаживает за родными с инвалидностью: опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (если нет других опекунов), у кого от 4 и более детей до 16 лет, родители одиночки и беременные, начиная от 22 недели;
  • Чья мама, помимо самого призывника, имеет более 4 детей до 8 лет. Воспитанием детей, в таком случае, она должна заниматься без мужа;
  • Депутаты Госдумы и сенаторы;
  • Люди с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.

Юрист отмечает, что президент России также может предоставить мобилизационный «иммунитет» отдельным категориям граждан.

Жизнь простых людей, которые останутся «на гражданке», после массовой мобилизации не должна кардинально поменяться, если в стране не объявят военное положение. В ином же случае вся экономика перестроится на военный лад. Все заводы, которые производят, в том числе, околовоенную продукцию, перейдут только на нее. Программы для гражданских нужд могут быть урезаны, а все «высвобожденные» деньги будут направлены на военные нужны.

Завершить мобилизацию, как и начать ее, может только президент России.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Мобилизация#Солдат#Военное время#Военное положение#Сборы#Призывники#Призыв#Военный призыв
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