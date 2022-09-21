Женщины также могут быть мобилизованы, но для этого они должны иметь профессию, близкую к военной. Речь идет о врачах, топографах или геодезистах. При этом женщины могут рассчитывать на досрочное увольнение со службы, если у них есть дети до 16 лет или срок их беременности составляет не менее 22 недель.