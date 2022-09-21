Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверял, что вопрос о всеобщей или частичной военной мобилизации не обсуждается. Однако после принятия законопроекта об ужесточении наказания за дезертирство и игнорирование повестки на сборы разговоры о мобилизации возобновились среди гражданских.
Mkset выяснил у экспертов, что ждет россиян в случае объявления мобилизации и как изменится жизнь простых людей.
Законодательно мобилизация в России регламентируется федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также федеральным конституционным законом «О военном положении». Ввести соответствующее положение и объявить о мобилизации может только президент РФ, причем сначала может начаться мобилизация, и только после обсуждения вопроса в Совете Федерации и его одобрения в стране могут ввести военное положение.
Первыми под призыв попадут военнообязанные россияне в запасе без права на отсрочку по разрядам. Об этом порталу Mkset рассказал юрист Рустам Насыров. Разряд указан на одиннадцатой странице военного билета.
Вместе с этим под мобилизацию попадают граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категории А (годен к военной службе) и Б (годен к военной службе с незначительными ограничениям). Призвать также могут и парней с категорией В (ограничено годен к военной службе), так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе.
Женщины также могут быть мобилизованы, но для этого они должны иметь профессию, близкую к военной. Речь идет о врачах, топографах или геодезистах. При этом женщины могут рассчитывать на досрочное увольнение со службы, если у них есть дети до 16 лет или срок их беременности составляет не менее 22 недель.
Существует и список тех категорий граждан, которые не попадут под мобилизацию:
Юрист отмечает, что президент России также может предоставить мобилизационный «иммунитет» отдельным категориям граждан.
Жизнь простых людей, которые останутся «на гражданке», после массовой мобилизации не должна кардинально поменяться, если в стране не объявят военное положение. В ином же случае вся экономика перестроится на военный лад. Все заводы, которые производят, в том числе, околовоенную продукцию, перейдут только на нее. Программы для гражданских нужд могут быть урезаны, а все «высвобожденные» деньги будут направлены на военные нужны.
Завершить мобилизацию, как и начать ее, может только президент России.