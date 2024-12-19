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Posted 19 декабря, 08:30

Published 19 декабря, 08:30

Modified 19 декабря, 08:32

Updated 19 декабря, 08:32

Стало известно, когда в центр Омска вернется знаменитая вывеска «Радость»

Стало известно, когда в центр Омска вернется знаменитая вывеска «Радость»

19 декабря 2024, 08:30
Фото: gorod55.ru.
Конструкцию убрали минувшим летом во время капитального ремонта крыши.

Городу55 стало известно, когда на проспект Маркса вернется вывеска «Радость». На этот вопрос нам ответили в компании «Брусника», которая взялась за восстановление символа Омска. Стоимость работ оценили в 2 млн рублей.

По данным Rusprofile, специализированный застройщик «Брусника» зарегистрирован в Екатеринбурге в 2011 году. Находится под управление ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». По итогам 2023 года, выручка застройщика составила 33 млрд рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.

«Возвращение Радости вошло в активную стадию. На производстве в Омске изготавливают буквы, монтируют подсветку, подготавливают ферму, к которой прикрепят Радость. На крыше дома 31 по улице Карла Маркса, где будет установлена вывеска, в ближайшее время смонтируют закладные, которые будут удерживать конструкцию. Вывеска состоит из металлокаркаса и объемных букв из алюминия с внутренней подсветкой», — рассказали в организации.

В «Бруснике» добавили, что уже этой зимой специалисты смонтируют вывеску, а также включат подсветку. Она будет автоматически загораться при наступлении сумерек.

Фото: Предоставлено Городу55
«Как только мы зашли в Омск, то сразу приметили эту вывеску. Это действительно отражение советской эстетики. „Радость“ — квинтэссенция подхода к тому, чтобы реализовывать новую человечную среду. Мы сразу увидели, что она находится не в самом лучшем состоянии и было бы здорово вернуть ей прежний вид, чтобы она снова зажглась. Вывеска „Радость“ — способ вернуть Омску радость», — рассказал Городу55 руководитель PR Брусники Сергей Ермак.

Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года во время капремонта кровли, а установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин.

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