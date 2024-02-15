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Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм

Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм

15 февраля 2024, 05:15
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области
Теперь омичи смогут забрать в свой дом тепло «Сердца России».

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что теперь огонь семейного очага выставки «Россия» будет храниться в Храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Лампадку специально привезли в храм сегодня, когда православные встречают праздник Сретения Господня и День православной молодежи.

Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба Правительства Омской области

В храме уже побывал Виталий Хоценко вместе с митрополитом Омским и Таврическим Дионисием. Глава региона заявил, что для омских семей символ любви и верности должен стать духовным магнитом.

«Убежден, что к этой лампаде будут приходить и новобрачные, и пары, которые уже давно в браке, обращаясь к святым за благословением на благополучную семейную жизнь», — отметил Хоценко в своем телеграм-канале.

Также в пресс-службе уточнили, что идея хранить огонь семейного очага в храме в честь святых не случайна, ведь Петр и Феврония являются примером благодетели и преданности.

Напомним, что в начале февраля в Омске прошел торжественный вечер в честь открытия Года семьи. Также в регионе посвятили Году семьи цветочную выставку «Флора-2024».

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