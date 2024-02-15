Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что теперь огонь семейного очага выставки «Россия» будет храниться в Храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Лампадку специально привезли в храм сегодня, когда православные встречают праздник Сретения Господня и День православной молодежи.