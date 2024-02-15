Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что теперь огонь семейного очага выставки «Россия» будет храниться в Храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Лампадку специально привезли в храм сегодня, когда православные встречают праздник Сретения Господня и День православной молодежи.
В храме уже побывал Виталий Хоценко вместе с митрополитом Омским и Таврическим Дионисием. Глава региона заявил, что для омских семей символ любви и верности должен стать духовным магнитом.
«Убежден, что к этой лампаде будут приходить и новобрачные, и пары, которые уже давно в браке, обращаясь к святым за благословением на благополучную семейную жизнь», — отметил Хоценко в своем телеграм-канале.
Также в пресс-службе уточнили, что идея хранить огонь семейного очага в храме в честь святых не случайна, ведь Петр и Феврония являются примером благодетели и преданности.
Напомним, что в начале февраля в Омске прошел торжественный вечер в честь открытия Года семьи. Также в регионе посвятили Году семьи цветочную выставку «Флора-2024».