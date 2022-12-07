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В омской колонии осужденные к Новому году сошьют рюкзаки в виде кроликов

Сегодня, 09:27
Фото: УФСИН России по Омской области
До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые потом продадут в магазинах Омской области.

По сообщению УФСИН России по Омской области, в исправительной колонии № 12 осужденные начали выполнять контракт по изготовлению рюкзаков в виде символа 2023 года — кролика. До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые заказчик потом продаст в магазинах Омской области.

В швейном цехе ИК-12 уже не первый раз изготавливаются символы Нового года. Помимо этого, колония является крупнейшим производителем мебели среди всех исправительных учреждений Омской области.

«На производственных участках колонии трудоустроено около 90% осужденных», — рассказал заместитель начальника учреждения Дмитрий Дробков.
#Общество#Новости#Омск#Исправительная колония#Осужденные#Новый год#Символ#Юлия Бармина
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