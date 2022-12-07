В омской колонии осужденные к Новому году сошьют рюкзаки в виде кроликов

По сообщению УФСИН России по Омской области, в исправительной колонии № 12 осужденные начали выполнять контракт по изготовлению рюкзаков в виде символа 2023 года — кролика. До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые заказчик потом продаст в магазинах Омской области.
В швейном цехе ИК-12 уже не первый раз изготавливаются символы Нового года. Помимо этого, колония является крупнейшим производителем мебели среди всех исправительных учреждений Омской области.
«На производственных участках колонии трудоустроено около 90% осужденных», — рассказал заместитель начальника учреждения Дмитрий Дробков.