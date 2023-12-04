Уничтожила стихия. В Омске дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль

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Published Сегодня, 10:01
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Вчера, 3 декабря, в Ленинском округе загорелся автомобиль. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 16:43. По данным очевидцев, это случилось на улице Труда.
Как рассказали в профильном министерстве, воспламенился легковой автомобиль 2014 года выпуска. Он полностью сгорел, площадь повреждения составила восемь кв м. Восстановлению машина не подлежит, заключили сотрудники МЧС.
На место выезжали десять человек, было задействовано два пожарных автомобиля. К 17:03 спасатели ликвидировали возгорание.
Специалистам предстоит выяснить причину пожара, а также оценить материальный ущерб, который нанес огонь. Известно, что машина была припаркована у дома.