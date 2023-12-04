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В Омске дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль

Уничтожила стихия. В Омске дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль

4 декабря 2023, 10:01
Фото: пресс-служба МЧС РФ по Омской области

В Омске дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль

Огню потребовалось немного времени, чтобы полностью захватить легковую машину.

Вчера, 3 декабря, в Ленинском округе загорелся автомобиль. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 16:43. По данным очевидцев, это случилось на улице Труда.

Как рассказали в профильном министерстве, воспламенился легковой автомобиль 2014 года выпуска. Он полностью сгорел, площадь повреждения составила восемь кв м. Восстановлению машина не подлежит, заключили сотрудники МЧС.

Видео: пресс-служба МЧС РФ по Омской области

На место выезжали десять человек, было задействовано два пожарных автомобиля. К 17:03 спасатели ликвидировали возгорание.

Специалистам предстоит выяснить причину пожара, а также оценить материальный ущерб, который нанес огонь. Известно, что машина была припаркована у дома.

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