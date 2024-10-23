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Posted 23 октября, 13:07

Published 23 октября, 13:07

Modified 23 октября, 13:11

Updated 23 октября, 13:11

На улице 3-й Транспортной в Омске дотла сгорела машина

Сгорел дотла. В Омске на проходной завода имени Баранова вспыхнул автомобиль

23 октября 2024, 13:07
Фото: 1MI

На улице 3-й Транспортной в Омске дотла сгорела машина

Возгорание тушили две пожарные машины и восемь спасателей МЧС.

Сегодня утром на проходной завода имени Баранова, расположенного на улице 3-й Транспортной, загорелся автомобиль. Огонь полностью поглотил машину еще до приезда пожарных.

В пресс-службе регионального МЧС Городу55 рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 7 часов утра, а в 7:14 пламя удалось полностью потушить. На месте работали восемь спасателей и две пожарные машины.

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Скриншот. Фото: ЧП Омск

Напомним, что около недели назад в Павлоградском районе Омской области полностью сгорел частный дом. Пожар начался ночью, из пламени удалось выбраться только двум людям, еще торе погибли.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Сгорел автомобиль#Тушение пожара#Сгорел#Ликвидация пожара
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