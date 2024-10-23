Сгорел дотла. В Омске на проходной завода имени Баранова вспыхнул автомобиль

Posted 23 октября, 13:07
Published 23 октября, 13:07
Modified 23 октября, 13:11
Updated 23 октября, 13:11
Сегодня утром на проходной завода имени Баранова, расположенного на улице 3-й Транспортной, загорелся автомобиль. Огонь полностью поглотил машину еще до приезда пожарных.
В пресс-службе регионального МЧС Городу55 рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 7 часов утра, а в 7:14 пламя удалось полностью потушить. На месте работали восемь спасателей и две пожарные машины.
Напомним, что около недели назад в Павлоградском районе Омской области полностью сгорел частный дом. Пожар начался ночью, из пламени удалось выбраться только двум людям, еще торе погибли.