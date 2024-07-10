Эвакуировали 41 пассажира. В Омске начали проверку после возгорания автобуса №22

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту возгорания пассажирского автобуса начата проверка. Инцидент произошел сегодня около 7 часов утра на остановке «Промышленная».
Как оказалось, пожар произошел в моторном отсеке автобуса № 22. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако спасти автобус не удалось — он полностью сгорел. Причины возгорания будут установлены после проведения необходимых экспертиз.
В ходе проверки прокуратура оценит, насколько ответственно должностные лица соблюдают законодательство в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Если будут обнаружены нарушения, то прокуратура примет меры для их устранения.
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