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сгоревший автобус

Эвакуировали 41 пассажира. В Омске начали проверку после возгорания автобуса №22

10 июля 2024, 05:11
Фото: Прокуратура Омской области
сгоревший автобус

Омская прокуратура начала проверку после возгорания автобуса с пассажирами

Прокуратура организовала проверку после утреннего инцидента с загоревшимся автобусом, в котором находились 41 пассажир.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту возгорания пассажирского автобуса начата проверка. Инцидент произошел сегодня около 7 часов утра на остановке «Промышленная».

Как оказалось, пожар произошел в моторном отсеке автобуса № 22. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако спасти автобус не удалось — он полностью сгорел. Причины возгорания будут установлены после проведения необходимых экспертиз.

В ходе проверки прокуратура оценит, насколько ответственно должностные лица соблюдают законодательство в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Если будут обнаружены нарушения, то прокуратура примет меры для их устранения.

Ранее Город55 рассказал подробности утреннего пожара:

Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Автобус#Безопасность#Пассажиры#Новости#Сгорел автомобиль#Сгорел
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