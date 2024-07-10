Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами

Напомним, что ранее в Азовском районе, в селе Березовка, вспыхнула иномарка. Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что машина уже полностью охвачена огнем. Сотрудники МЧС справились с возгоранием всего за три минуты, однако владелец машины уже не сможет ее восстановить — легковушка сгорела дотла. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.