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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

иллюстрация

Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами

10 июля 2024, 03:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на остановке «Промышленная» сгорел дотла пассажирский автобус

Рано утром на остановке «Промышленная» загорелся автобус №22. Огонь вспыхнул в моторном отсеке.

В региональном МЧС сообщили, что сегодня около 7 часов утра на улице 5 Кордная произошло возгорание пассажирского автобуса Volgabus. Из него эвакуировали 41 человека.

сгоревший автобуссгоревший автобус
сгоревший автобус
Фото: Паблик «Аварийный Омск»

В 7:16 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 7:17 — ликвидировать открытое горение. К 7:30 огонь был полностью потушен. На месте происшествия работали 8 сотрудников МЧС и 2 спецмашины. Судя по фотографиям, автобус получил такие повреждения, что восстановлению не подлежит.

В администрации города сообщили, что автобус № 22 загорелся в районе остановки общественного транспорта «Промышленная», когда двигался в сторону МСЧ-9. В моторном отсеке сработала установленная система пожаротушения. До прибытия сотрудников МЧС водитель автобуса пытался потушить пожар при помощи огнетушителей вместе с другим водителем, который ехал по тому же маршруту.

Напомним, что ранее в Азовском районе, в селе Березовка, вспыхнула иномарка. Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что машина уже полностью охвачена огнем. Сотрудники МЧС справились с возгоранием всего за три минуты, однако владелец машины уже не сможет ее восстановить — легковушка сгорела дотла. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Автобус#Эвакуация#МЧС#Новости#Ликвидация#Сгорел автомобиль#Автобусы#Улица 5 Кордная
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