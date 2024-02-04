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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

иллюстрация

Хитрые схемы. 52-летняя омичка потеряла более миллиона рублей на фиктивном заработке

4 февраля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
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Жительница Омска потеряла больше миллиона рублей под видом сделок с валютой

Вакансия оператора ПК с заполнением таблиц обернулась миллионным убытком — мошенники ищут все новые способы и новых жертв.

Пресс-служба УМВД по Омской области рассказала об очередном случае мошенничества: на этот раз со злоумышленниками столкнулась жительница Советского округа. В октябре 2023 года женщина оставила свой номер телефона на сайте вакансий — уже на следующий день с ней связался некий менеджер и предложил удаленную работу — оператор ПК для заполнения таблиц.

Позже женщине перезвонил и якобы менеджер компании, рассказав об условиях работы: оплата 1000 рублей в день, а все что необходимо — заполнять таблицы с результатами валютных сделок клиентов «компании». Но, для начала, было необходимо поработать на тренировочной площадке в течение месяца. Женщина согласилась. В конце октября к женщине приехал курьер с кредитной картой, оформленной на ее имя: «менеджер» объяснил, что кредит в 74 000 рублей положен по регламенту и в дальнейшем его компенсируют «бонусами», после чего предложил работать уже на реальной площадке.

«Работа» началась с денежных вливаний: женщина оформила кредит в 400 тыс рублей и отправила их уже на счета мошенников — вместе с прошлым, «регламентированным» займом. После всех предпринятых действий, потерпевшая обнаружила в личном кабинете 250 тыс рублей прибыли.

Разумеется, скоро с ней вновь связались — только уже некий «финансовый аналитик», который должен был научить женщину правильно выбирать ставки. Как он сообщил, женщине необходимо приобрести и пройти обучение в школе трейдеров (само собой — платное). К сожалению, пострадавшая согласилась.

Многим позже ее убедили, что для успешной торговли необходимо пополнить счет еще на 5 тыс долларов: в погоне за заработком женщина оформила еще один кредит на 700 тысяч, 500 из которых сразу отправились на счета мошенников.

А обман почти 3-х месячной давности вскрылся в январе: «брокерский счет» женщины ушел в минус, а менеджеры сообщили, что восстановить средства не в их компетенции — потерпевшая поняла, кто все это время представлялся работодателем и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а злоумышленников уже ищут.

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#Происшествия#Омск#Мошенничество#УМВД#Кредит#Обман#Пресс-служба#Илья Скобин#Школа трейдеров#Финансовый аналитик#Счета#Кредитная карта#Злоумышленники
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