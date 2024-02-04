Хитрые схемы. 52-летняя омичка потеряла более миллиона рублей на фиктивном заработке

Позже женщине перезвонил и якобы менеджер компании, рассказав об условиях работы: оплата 1000 рублей в день, а все что необходимо — заполнять таблицы с результатами валютных сделок клиентов «компании». Но, для начала, было необходимо поработать на тренировочной площадке в течение месяца. Женщина согласилась. В конце октября к женщине приехал курьер с кредитной картой, оформленной на ее имя: «менеджер» объяснил, что кредит в 74 000 рублей положен по регламенту и в дальнейшем его компенсируют «бонусами», после чего предложил работать уже на реальной площадке.