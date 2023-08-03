Санаторий «Омский» планирует разработать месторождение лечебной грязи под Черлаком

Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который подготовит планы и схемы развития горных работ по добыче минеральных подземных вод и лечебных грязей. Месторождение находится на озере Ульжай в Черлакском районе рядом с селом Николаевка. Данный земельный участок принадлежит санаторию на правах бессрочного пользования.