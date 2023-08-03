Санаторий «Омский» планирует разработать месторождение лечебной грязи под Черлаком

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который подготовит планы и схемы развития горных работ по добыче минеральных подземных вод и лечебных грязей. Месторождение находится на озере Ульжай в Черлакском районе рядом с селом Николаевка. Данный земельный участок принадлежит санаторию на правах бессрочного пользования.
Максимальная сумма контракта составляет 756 666 рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 10 августа. План развития горных работ необходимо будет подготовить в течение 30 дней с момента заключения контракта. Документы также потребуется согласовать в Ростехнадзоре.
Согласно данным с сайта центра реабилитации «Омский», санаторий уже использует грязь с озера Ульжай. Ее применяют для лечения заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, болезнях органов пищеварения, дыхания, мочеполовой сферы, заболеваниях кожи.