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Загадочное исчезновение. Из омского санатория «Коммунальник» ночью пропал мужчина

5 июня 2023, 06:00
Фото: Город55
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Из омского санатория «Коммунальник» ночью пропал мужчина

Его не могут найти уже два дня.

Представители поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали об исчезновении 39-летнего Максима Кичелюка. Он вышел из санатория «Коммунальник» в ночь со 2 на 3 июня и пропал.

Известно, что постоялец был одет в темные брюки, кофту и черные ботинки. Тех, кто видел пропавшего, просят рассказать всю имеющуюся информацию добровольцам по телефону 8-999-470-10-08 или обратиться в полицию по номеру 102.

Добавим, что санаторий находится на территории села Красноярка (Омский район).

Ранее Город55 писал о том, что в Омской области спустя три недели нашли жителя села Глуховка. Выяснилось, что он в реке. По факту случившегося сотрудники регионального следкома начали доследственную проверку.

Омские следователи начали проверку по факту смерти пропавшего мужчины
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Пропал человек#Пропал мужчина#Санаторий#Доброспас#Добровольцы
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