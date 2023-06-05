Загадочное исчезновение. Из омского санатория «Коммунальник» ночью пропал мужчина

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Представители поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали об исчезновении 39-летнего Максима Кичелюка. Он вышел из санатория «Коммунальник» в ночь со 2 на 3 июня и пропал.
Известно, что постоялец был одет в темные брюки, кофту и черные ботинки. Тех, кто видел пропавшего, просят рассказать всю имеющуюся информацию добровольцам по телефону 8-999-470-10-08 или обратиться в полицию по номеру 102.
Добавим, что санаторий находится на территории села Красноярка (Омский район).
Ранее Город55 писал о том, что в Омской области спустя три недели нашли жителя села Глуховка. Выяснилось, что он в реке. По факту случившегося сотрудники регионального следкома начали доследственную проверку.