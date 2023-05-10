Влетит в копеечку. Омские санатории признаны самыми дорогими в Сибири для отдыха

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Спрос на санатории и курорты в границах страны стал существенно выше в сравнении с показателями прошлого года. Большинство учитывают мировую обстановку и выбирают те места для отдыха, где будет безопаснее всего. Отечественный рынок в свою очередь пестрит обилием санаториев и курортов.
Сервис бронирования путевок Санатории-России.рф составил рейтинг регионов, где отдых этим летом окажется самым дорогим. Так, лидерами стали Краснодарский край и Москва. Средняя стоимость номеров категории «Люкс» в сутки составляет 8,1 и 8 тыс рублей соответственно.
В Сибирском федеральном округе одним из самых дорогих мест для отдыха летом 2023 года оказалась Омская область. Здесь снять номер категории «Люкс» на сутки можно за 6,5 тыс рублей. Дороже оказался Алтайский край, где суточное проживание в элитном отеле стоит 6,6 тыс рублей. По данным аналитиков, самые дорогие санатории и курорты в СФО также расположены в Новосибирской области. Там гости отдают за номер «Люкс» в сутки 6,3 тыс рублей.
Если оценивать сибирские регионы, то дешевле всего отдых в Красноярском крае, где за проживание с удобствами «Люкс» в сутки туристы платят 4,8 тыс рублей. Стоит отметить, что в рамках этих услуг предусмотрен не только элитный номер, но и трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.
В целом по стране дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Дальнего Востока, где стоимость номера «Люкс» составляет 4,2 тыс рублей.
Ранее Город55 о том, что Омск вошел в рейтинг самых солнечных городов, которые выбирают туристы на этот весенне-летний сезон. Возглавил этот список Краснодарский край. Посмотреть, в каких еще регионах меньше всего пасмурных дней, можно по ссылке ниже.