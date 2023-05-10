Влетит в копеечку. Омские санатории признаны самыми дорогими в Сибири для отдыха

В Сибирском федеральном округе одним из самых дорогих мест для отдыха летом 2023 года оказалась Омская область. Здесь снять номер категории «Люкс» на сутки можно за 6,5 тыс рублей. Дороже оказался Алтайский край, где суточное проживание в элитном отеле стоит 6,6 тыс рублей. По данным аналитиков, самые дорогие санатории и курорты в СФО также расположены в Новосибирской области. Там гости отдают за номер «Люкс» в сутки 6,3 тыс рублей.