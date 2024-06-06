«Ростех» займется подготовкой специалистов-омичей для авиационных предприятий

Кроме того, такая модель обучения положительно скажется на адаптации к работе вчерашних выпускников колледжей, к тому же первый набор уже запланирован на сентябрь этого года. Обучать специалистов будут по двум направлениям: обсулживание авиадвигателей и производство летательных аппаратов.