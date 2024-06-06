«Ростех» займется подготовкой специалистов-омичей для авиационных предприятий

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В рамках заключенного соглашения на заводе им. Баранова и в омском моторостроительном конструкторском бюро появятся специальные производственно-учебные участки, которые и станут «кузницей кадров». Как отметил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, обучение будущих специалистов будет с практическим уклоном — теоретической информации планируется не более 30%.
Кроме того, такая модель обучения положительно скажется на адаптации к работе вчерашних выпускников колледжей, к тому же первый набор уже запланирован на сентябрь этого года. Обучать специалистов будут по двум направлениям: обсулживание авиадвигателей и производство летательных аппаратов.
Также, как сообщается, в рамках сотрудничества с «Ростехом», переподготовка и стажировка на ОДК будет доступна и наставникам выпускников: преподавателям и мастерам производственного обучения авиаколледжа.