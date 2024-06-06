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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:22

Виталий Хоценко и Анатолий Сердюков — индустриальный директор ГК «Ростех»

«Ростех» займется подготовкой специалистов-омичей для авиационных предприятий

6 июня 2024, 07:19
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Виталий Хоценко и Анатолий Сердюков — индустриальный директор ГК «Ростех»

ГК «Ростех» займется подготовкой кадров для омского завода им. Баранова

Соглашение о сотрудничестве в обучении специализированного персонала глава Омской области и ГК «Ростех» заключили на ПМЭФ-2024.

В рамках заключенного соглашения на заводе им. Баранова и в омском моторостроительном конструкторском бюро появятся специальные производственно-учебные участки, которые и станут «кузницей кадров». Как отметил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, обучение будущих специалистов будет с практическим уклоном — теоретической информации планируется не более 30%.

Кроме того, такая модель обучения положительно скажется на адаптации к работе вчерашних выпускников колледжей, к тому же первый набор уже запланирован на сентябрь этого года. Обучать специалистов будут по двум направлениям: обсулживание авиадвигателей и производство летательных аппаратов.

Также, как сообщается, в рамках сотрудничества с «Ростехом», переподготовка и стажировка на ОДК будет доступна и наставникам выпускников: преподавателям и мастерам производственного обучения авиаколледжа.

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#Илья Скобин#Образование#Омск#Кадры#Сотрудничество#Новости#Ростех#Авиационные предприятия#Обучение специалистов
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