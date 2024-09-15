Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске

Posted 15 сентября, 05:22
Published 15 сентября, 05:22
Modified 15 сентября, 05:24
Updated 15 сентября, 05:24
Как рассказали в пресс-центре правительства региона, на рабочей встрече стороны обсудили ряд перспектив, открывшихся благодаря взаимному сотрудничеству. В частности, как отметил Виталий Хоценко, участие Омской области в новых проектах авиационной промышленности пойдет региону только на пользу, поскольку это позволит обеспечить рабочими местами выпускников инженерных ВУЗов, а также скажется на росте зарплат и налоговых поступлений в бюджет.
Кроме того, уже в скором времени филиалам АО «ОДК» потребуются квалифицированные «рабочие руки»: как рассказал Вадим Бадеха, омские предприятия корпорации (а это ОМКБ и завод им. Баранова) сейчас проходят достаточно серьезную модернизацию: до конца 2024 года, в рамках технического перевооружения, обозначенные филиалы получат несколько сотен единиц нового оборудования, а омские предприятия ОДК, по словам генерального директора корпорации, вскоре станут «одними из самых современных».
Также особенное внимание было уделено и кадровым ресурсам региона: глава ОДК подчеркнул, что работать в Омске «удобно и комфортно», поскольку учебные заведения региона способны предоставить обширный набор специалистов, отвечающих всем кадровым «нуждам» корпорации. Усилия в этом направлении прилагаются и предприятием «Ростеха»: Вадим Бадеха сообщил о скором открытии на омском моторостроительном заводе специализированного учебного центра.
В обозримой перспективе, озвученной на рабочей встрече, представители корпорации планируют существенно расширить производственную программу завода им. Баранова: новые кадры и современное оборудование позволят освоить выпуск новых видов авиадвигателей и их комплектующих.