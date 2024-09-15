Виталий Хоценко обсудил с гендиректором ОДК выпуск новых авиадвигателей в Омске

Кроме того, уже в скором времени филиалам АО «ОДК» потребуются квалифицированные «рабочие руки»: как рассказал Вадим Бадеха, омские предприятия корпорации (а это ОМКБ и завод им. Баранова) сейчас проходят достаточно серьезную модернизацию: до конца 2024 года, в рамках технического перевооружения, обозначенные филиалы получат несколько сотен единиц нового оборудования, а омские предприятия ОДК, по словам генерального директора корпорации, вскоре станут «одними из самых современных».