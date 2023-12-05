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Хоценко обсудил с главой «Ростеха» промышленный потенциал Омской области

Хоценко обсудил с главой «Ростеха» промышленный потенциал Омской области

5 декабря 2023, 06:50
Фото: Правительство Омской области
Один из основных вопросов — выполнение омскими предприятиями гособоронзаказа.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. На встрече обсуждались промышленный потенциал региона, выполнение омскими предприятиями гособоронзаказа. Подробности Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

«Сейчас все омские предприятия, которые выполняют гособоронзаказ и входят в контур „Ростеха“, слаженно работают над поставленной Родиной задачей. Выпуск продукции вырос, специалисты постоянно совершенствуют производство. Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Впервые в этом году наши вузы стали участниками проекта Минпромторга России „Взлетная полоса“ и плотно сотрудничают с предприятиями ОПК», — сообщил губернатор.

Виталий Хоценко добавил, что на предприятия ОПК в Омской области за два года устроились работать более 12,5 тысяч человек. На заводы приходят новые работники, которым обеспечивают достойные условия труда и зарплату.

Также Виталий Хоценко представил Серею Чемезову, как главе попечительского совета федерации велоспорта России, возможности Омской области в плане проведения масштабных соревнований и велособытий.

#Общество#Работа#Омск#Москва#Губернатор#Ростех#Визит#Евгений Игишев
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