Хоценко обсудил с главой «Ростеха» промышленный потенциал Омской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. На встрече обсуждались промышленный потенциал региона, выполнение омскими предприятиями гособоронзаказа. Подробности Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«Сейчас все омские предприятия, которые выполняют гособоронзаказ и входят в контур „Ростеха“, слаженно работают над поставленной Родиной задачей. Выпуск продукции вырос, специалисты постоянно совершенствуют производство. Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Впервые в этом году наши вузы стали участниками проекта Минпромторга России „Взлетная полоса“ и плотно сотрудничают с предприятиями ОПК», — сообщил губернатор.
Виталий Хоценко добавил, что на предприятия ОПК в Омской области за два года устроились работать более 12,5 тысяч человек. На заводы приходят новые работники, которым обеспечивают достойные условия труда и зарплату.
Также Виталий Хоценко представил Серею Чемезову, как главе попечительского совета федерации велоспорта России, возможности Омской области в плане проведения масштабных соревнований и велособытий.