Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Заместитель цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов разъяснил, что сбой связан с работой Роскомнадзора.
«На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором», — сказал Андрей Суслов.
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», больше всего жалоб на работу Telegram было в Новосибирской области (32%), в Хабаровском крае — 21%, в Москве и Санкт-Петербурге — 11% и 8% соответственно.
Пользователи WhatsApp* также сообщают о сбоях. В Хабаровском крае больше всего уведомлений о нестабильной работе мессенджера. От общего количества на этот регион приходится 31%. В Новосибирской области — 18%, в Москве — 11%.
Омичи в свою очередь жалуются, что Telegram работе только при включенном VPN.
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