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Published Сегодня, 04:32

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Мессенджер

Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров

24 января 2024, 04:32
Фото: 1MI
Мессенджер

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram и WhatsApp*

Неполадки в приложениях зафиксировали в Омской области, Якутии, в Башкирии, Татарстане, в Краснодарском крае, Челябинской области, в Новосибирской области.

Заместитель цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов разъяснил, что сбой связан с работой Роскомнадзора.

«На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором», — сказал Андрей Суслов.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», больше всего жалоб на работу Telegram было в Новосибирской области (32%), в Хабаровском крае — 21%, в Москве и Санкт-Петербурге — 11% и 8% соответственно.

Пользователи WhatsApp* также сообщают о сбоях. В Хабаровском крае больше всего уведомлений о нестабильной работе мессенджера. От общего количества на этот регион приходится 31%. В Новосибирской области — 18%, в Москве — 11%.

Омичи в свою очередь жалуются, что Telegram работе только при включенном VPN.

* принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России.

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#Общество#Омская область#Россия#Роскомнадзор#Сбой#Telegram#Анастасия Чернобаева
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