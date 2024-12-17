Омский губернатор Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре

Posted 17 декабря, 12:05
Published 17 декабря, 12:05
Modified 17 декабря, 13:32
Updated 17 декабря, 13:32
Губернатор Омской области Виталий Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре, информацию об этом он разместил в описании своего телеграм-канала.
С 1 ноября 2024 года регистрация в РКН обязательна для всех россиян, которые ведут соцсети и имеют более 10 тысяч подписчиков. У главы региона же сейчас насчитывается почти 46 тысяч.
Напомним, недавно экс-директор омского «12 канала» Малькевич назвал причины блокировки Viber в России, среди них оказались неудаление запрещенной информации и неспособность выполнять требования закона.