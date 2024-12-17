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Posted 17 декабря, 12:05

Published 17 декабря, 12:05

Modified 17 декабря, 13:32

Updated 17 декабря, 13:32

Омский губернатор Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре

Омский губернатор Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре

17 декабря 2024, 12:05
Фото: Правительство Омской области.
Информацию об этом он разместил в описании своего телеграм-канала.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре, информацию об этом он разместил в описании своего телеграм-канала.

С 1 ноября 2024 года регистрация в РКН обязательна для всех россиян, которые ведут соцсети и имеют более 10 тысяч подписчиков. У главы региона же сейчас насчитывается почти 46 тысяч.

Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Напомним, недавно экс-директор омского «12 канала» Малькевич назвал причины блокировки Viber в России, среди них оказались неудаление запрещенной информации и неспособность выполнять требования закона.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роскомнадзор#Новости#РКН#Регистрация в РКН
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