Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать аккаунты РФ на YouTube

Например, в этом числе каналы RT, РБК, аккаунты певцов Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В то же время на YouTube до сих пор в общем доступе больше 61,3 тыс материалов с фейками об СВО, содержащих экстремистскую направленность, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений.