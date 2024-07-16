Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать аккаунты РФ на YouTube

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Стало известно о требовании Роскомнадзора к гендиректору Google LLC Сундару Пичаи. Представители ведомства добиваются разблокировки больше 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.
В блок попали различные аккаунты: спорклубов, предприятий, музыкантов. Google LLC заблокировали тех, кто поддерживал действия российских властей. В Роскомнадзоре напомнили, что на протяжении четырех последних лет видеохостинг ограничивает работу 207 отечественных ресурсов. При этом 83 аккаунта, зарегистрированные в РФ, были заблокированы в этом году.
Например, в этом числе каналы RT, РБК, аккаунты певцов Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В то же время на YouTube до сих пор в общем доступе больше 61,3 тыс материалов с фейками об СВО, содержащих экстремистскую направленность, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений.