98 тысяч пассажиров и 1,8 млн тонн грузов. В Омске подвели итоги навигации

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 03:02
В Омском речном порту подвели итоги 2023 года. Так, за минувшую навигацию корабли предприятия перевезли 97,7 тысяч пассажиров. Среди них 77,4 тысяч человек — на прогулочных теплоходах (в прошлом году — 72 тысячи). Также в общую цифру вошли пассажиры, которые воспользовались туристическими маршрутами и маршрутами на севере области.
По предварительным данным, объем грузоперевозок составил в этом году 1,825 млн тонн, в прошлом году — 1,993 млн тонн. За 6 лет выручка речного порта выросла с 376 млн до 700 млн рублей, а объем перевозимых грузов — более, чем в два раза.
О планах на 2024 год в речном порту пока не сообщают.