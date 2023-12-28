98 тысяч пассажиров и 1,8 млн тонн грузов. В Омске подвели итоги навигации

В Омском речном порту подвели итоги 2023 года. Так, за минувшую навигацию корабли предприятия перевезли 97,7 тысяч пассажиров. Среди них 77,4 тысяч человек — на прогулочных теплоходах (в прошлом году — 72 тысячи). Также в общую цифру вошли пассажиры, которые воспользовались туристическими маршрутами и маршрутами на севере области.