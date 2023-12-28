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98 тысяч пассажиров и 1,8 млн тонн грузов. В Омске подвели итоги навигации

28 декабря 2023, 02:54
Фото: Город55
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В Омске в этом году на прогулочных теплоходах прокатились 77 тысяч человек

Выручка речного порта за 6 лет выросла с 376 млн до 700 млн рублей.

В Омском речном порту подвели итоги 2023 года. Так, за минувшую навигацию корабли предприятия перевезли 97,7 тысяч пассажиров. Среди них 77,4 тысяч человек — на прогулочных теплоходах (в прошлом году — 72 тысячи). Также в общую цифру вошли пассажиры, которые воспользовались туристическими маршрутами и маршрутами на севере области.

По предварительным данным, объем грузоперевозок составил в этом году 1,825 млн тонн, в прошлом году — 1,993 млн тонн. За 6 лет выручка речного порта выросла с 376 млн до 700 млн рублей, а объем перевозимых грузов — более, чем в два раза.

О планах на 2024 год в речном порту пока не сообщают.

Осталось семь дней. В Омске прекращают работу прогулочные теплоходы
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#Транспорт#Омск#Выручка#Евгений Игишев#Речной порт#Туристический маршрут
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