В мэрии Омска назвали лидеров голосования среди объектов благоустройства

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Свои голоса за новые объекты благоустройства уже отдали 103 тысячи омичей, обозначив первых лидеров — о них в своем Telegram-канале рассказал мэр города, Сергей Шелест. До финала голосования остается неделя — именно она и определит одну из 13 локаций, которую приведут в порядок в 2025 году.
Больше всего, 15,5 тыс голосов, собрала пешеходная аллея в районе улиц Энергетиков и Химиков в Советском административном округе. Второе место по востребованности благоустройства среди омичей занял пляж «Центральный-2» — за один из самых обширных объектов благоустройства (от Речного порта до Ленинградского моста) отдали свои голоса 13,5 тысячи горожан.
На позициях «пониже» развернулась серьезная конкурентная борьба — сразу три объекта благоустройства набрали приблизительно равные числа голосов: сквер Анатолия Серова (Ленинский АО) набрал 9932 голоса, чуть меньше — 9904, собрала территория вокруг КДЦ «Иртыш». Замыкает список ожесточенного соперничества сквер в границах улиц Крупской и дублера 70 лет Октября — за его благоустройство проголосовало 9986 омичей.
Напомним, сегодня о ходе выборов объектов благоустройства уже на всероссийском уровне рассказал и глава региона, Виталий Хоценко: