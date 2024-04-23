В мэрии Омска назвали лидеров голосования среди объектов благоустройства

Свои голоса за новые объекты благоустройства уже отдали 103 тысячи омичей, обозначив первых лидеров — о них в своем Telegram-канале рассказал мэр города, Сергей Шелест. До финала голосования остается неделя — именно она и определит одну из 13 локаций, которую приведут в порядок в 2025 году.