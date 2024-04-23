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В мэрии Омска назвали лидеров голосования среди объектов благоустройства

23 апреля 2024, 08:52
Фото: Официальный Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
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Омская администрация рассказала о лидерах голосования за благоустройство города

До конца голосования осталось 7 дней и уже «наметились» возможные победители.

Свои голоса за новые объекты благоустройства уже отдали 103 тысячи омичей, обозначив первых лидеров — о них в своем Telegram-канале рассказал мэр города, Сергей Шелест. До финала голосования остается неделя — именно она и определит одну из 13 локаций, которую приведут в порядок в 2025 году.

Больше всего, 15,5 тыс голосов, собрала пешеходная аллея в районе улиц Энергетиков и Химиков в Советском административном округе. Второе место по востребованности благоустройства среди омичей занял пляж «Центральный-2» — за один из самых обширных объектов благоустройства (от Речного порта до Ленинградского моста) отдали свои голоса 13,5 тысячи горожан.

На позициях «пониже» развернулась серьезная конкурентная борьба — сразу три объекта благоустройства набрали приблизительно равные числа голосов: сквер Анатолия Серова (Ленинский АО) набрал 9932 голоса, чуть меньше — 9904, собрала территория вокруг КДЦ «Иртыш». Замыкает список ожесточенного соперничества сквер в границах улиц Крупской и дублера 70 лет Октября — за его благоустройство проголосовало 9986 омичей.

Напомним, сегодня о ходе выборов объектов благоустройства уже на всероссийском уровне рассказал и глава региона, Виталий Хоценко:

Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год
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#Илья Скобин#Омск#Голосование#Ленинградский мост#Новости#Аллея#Речной порт#Объекты благоустройства
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