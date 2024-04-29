Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

иллюстрация

Прогулки на воде. С 1 мая из Омска запустят несколько речных маршрутов

29 апреля 2024, 07:39
Фото: Город55
иллюстрация

С 1 мая из Омска запустят несколько речных маршрутов

Самый дорогой билет — 550 рублей, но есть и дешевле.

В министерстве транспорта Омской области рассказали о запуске речных маршрутов. Первые теплоходы запустят уже в эту среду, 1 мая.

Один из них пойдет по маршруту «Центр — Зеленый берег». Омичи смогут ездить по этому направлению по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление — в 08:10. Билет стоит 76 рублей.

Фото: Минтранс Омской области

Еще один маршрут — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы). Водный транспорт будет возить пассажиров ежедневно. Отправная точка — село Большая Тебендя (06:30). Стоимость билета — 241 рубль.

С 4 мая также запускают теплоход из Омска в Большеречье. Туда можно поехать за 550 рублей.

В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Омский речной порт#Речной порт#Минтранс Омской области
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Сегодня, 03:59
Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске
Сегодня, 08:58
С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь
Сегодня, 08:38
Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий
Сегодня, 05:56
Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
Вчера, 07:58
Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан
Сегодня, 08:06
"