Прогулки на воде. С 1 мая из Омска запустят несколько речных маршрутов

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В министерстве транспорта Омской области рассказали о запуске речных маршрутов. Первые теплоходы запустят уже в эту среду, 1 мая.
Один из них пойдет по маршруту «Центр — Зеленый берег». Омичи смогут ездить по этому направлению по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление — в 08:10. Билет стоит 76 рублей.
Еще один маршрут — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы). Водный транспорт будет возить пассажиров ежедневно. Отправная точка — село Большая Тебендя (06:30). Стоимость билета — 241 рубль.
С 4 мая также запускают теплоход из Омска в Большеречье. Туда можно поехать за 550 рублей.