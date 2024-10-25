Работа в выходные

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Омичам напомнили о приближении шестидневной рабочей недели
25 октября, 13:13
Оплата ежедневная: топ вакансий с подработкой в Омске
Где найти подработку с ежедневной оплатой? Ответ есть у Города55. Опубликован список свежих вакансий в Омске с хорошей зарплатой. Подробности — в материале.
23 мая, 06:30
Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч
Какая подработка есть в Омске и сколько могут платить за этот труд? Город55 составил список из трех вакансий с зарплатой до 56 тыс рублей. Подробности — в материале.
17 мая, 13:01
Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать
19 апреля, 07:34
2023
В Омске работникам ОмГУ не платили за переработки в выходные дни
Им пришлось обратиться в трудовую инспекцию.
7 июля 2023, 03:02

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