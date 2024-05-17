Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Компания «Ростелеком» ищет стажера в отдел продаж. Он может не иметь опыта работы, рассматриваются в том числе и студенты. Это будет частичная занятость от 4-5 часов в день. Сотрудник должен заниматься активной продажей услуг компании. Он будет обзванивать потенциальных и действующих клиентов.
Работодатель обещает гибкий график и доход до 53 тыс рублей в месяц и выше.
Человека для подачи блюд и уборки столов ищут в ресторан «Очаг». В свежей вакансии указано, что в работниках ценят позитивный настрой. Эта работа подойдет и студентам. Сотрудников заведения бесплатно кормят и развозят по домам.
График в вакансии указан сменный, полный, но уточняется, что может быть не полный рабочий день. Зарплата на уровне 23 — 30 тыс рублей.
В «РЖД» всегда нужны проводники пассажирских вагонов. Компания приглашает на постоянную и сезонную работу. Рассматриваются и студенты на эту должность, главное — образование не ниже девяти классов.
Работодатель всему научит и официально трудоустроит. В вакансии обозначаются детали расширенного социального пакета. Зарплата проводников — от 54 до 56 тыс рублей.