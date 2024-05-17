Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч

Компания «Ростелеком» ищет стажера в отдел продаж. Он может не иметь опыта работы, рассматриваются в том числе и студенты. Это будет частичная занятость от 4-5 часов в день. Сотрудник должен заниматься активной продажей услуг компании. Он будет обзванивать потенциальных и действующих клиентов.