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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч

Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч

17 мая 2024, 13:01
Фото: Город55
Какая подработка есть в Омске и сколько могут платить за этот труд? Город55 составил список из трех вакансий с зарплатой до 56 тыс рублей. Подробности — в материале.

Стажер в отдел продаж

Компания «Ростелеком» ищет стажера в отдел продаж. Он может не иметь опыта работы, рассматриваются в том числе и студенты. Это будет частичная занятость от 4-5 часов в день. Сотрудник должен заниматься активной продажей услуг компании. Он будет обзванивать потенциальных и действующих клиентов.

Работодатель обещает гибкий график и доход до 53 тыс рублей в месяц и выше.

Официант

Человека для подачи блюд и уборки столов ищут в ресторан «Очаг». В свежей вакансии указано, что в работниках ценят позитивный настрой. Эта работа подойдет и студентам. Сотрудников заведения бесплатно кормят и развозят по домам.

График в вакансии указан сменный, полный, но уточняется, что может быть не полный рабочий день. Зарплата на уровне 23 — 30 тыс рублей.

Проводник

В «РЖД» всегда нужны проводники пассажирских вагонов. Компания приглашает на постоянную и сезонную работу. Рассматриваются и студенты на эту должность, главное — образование не ниже девяти классов.

Работодатель всему научит и официально трудоустроит. В вакансии обозначаются детали расширенного социального пакета. Зарплата проводников — от 54 до 56 тыс рублей.

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