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Posted 25 октября, 13:13

Published 25 октября, 13:13

Modified 25 октября, 13:17

Updated 25 октября, 13:17

Омичам напомнили о приближении шестидневной рабочей недели

Омичам напомнили о приближении шестидневной рабочей недели

25 октября 2024, 13:13
Фото: 1MI
Уже в следующую субботу россиянам придется работать также, как в будний день.

Следующая суббота, 2 ноября, будет рабочим днем для россиян, привычный выходной был перенесен на 30 апреля и увеличил майские праздники.

При этом 4 ноября, День народного единства, который в этом году выпал на понедельник, будет нерабочим днем, трудовая неделя начнется во вторник.

Напомним, что в этом году жителей России ждет 11 дней новогодних праздников, они начнутся 28 декабря и продолжатся до 8 января.

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#Анастасия Баянова#Омск#Выходные дни#Омская область#Россия#Выходные#Новости#Работа в выходные#Выходной
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