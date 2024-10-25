Омичам напомнили о приближении шестидневной рабочей недели

Posted 25 октября, 13:13
Published 25 октября, 13:13
Modified 25 октября, 13:17
Updated 25 октября, 13:17
Следующая суббота, 2 ноября, будет рабочим днем для россиян, привычный выходной был перенесен на 30 апреля и увеличил майские праздники.
При этом 4 ноября, День народного единства, который в этом году выпал на понедельник, будет нерабочим днем, трудовая неделя начнется во вторник.
Напомним, что в этом году жителей России ждет 11 дней новогодних праздников, они начнутся 28 декабря и продолжатся до 8 января.