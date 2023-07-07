В Омске работникам ОмГУ не платили за переработки в выходные дни

Стало известно, что в ОмГУ нарушались права работников. Они обратились в Государственную инспекцию труда в Омской области. Дело в том, что сотрудникам не оплачивали работу в выходные дни. Никто даже не объяснял местному профсоюзу причины невыплаты и не говорил о сроках по оплате. Кроме того, были зафиксированы и другие нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.