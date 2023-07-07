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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

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В Омске работникам ОмГУ не платили за переработки в выходные дни

7 июля 2023, 03:02
Фото: Город55
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Им пришлось обратиться в трудовую инспекцию.

Стало известно, что в ОмГУ нарушались права работников. Они обратились в Государственную инспекцию труда в Омской области. Дело в том, что сотрудникам не оплачивали работу в выходные дни. Никто даже не объяснял местному профсоюзу причины невыплаты и не говорил о сроках по оплате. Кроме того, были зафиксированы и другие нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители инспекции объявили предостережение руководству вузу и предложили устранить нарушения.

В ведомстве также напомнили, что работа в выходные и праздничные оплачивается в двойном размере и выше. Согласно Трудовому кодексу, работодатель при этом обязан предоставлять сотрудникам информацию, которая так или иначе касается их.

Ранее Город55 писал о задержке зарплат работникам Красногорского гидроузла. Некоторые специалисты из-за невыплат отказывались выходить на смену. После жалоб работу генподрядчика проверяли сотрудники прокуратуры.

После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#ОмГУ#ТК РФ#Инспекция труда#Работа в выходные#Трудовая инспекция
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