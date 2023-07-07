В Омске работникам ОмГУ не платили за переработки в выходные дни

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Стало известно, что в ОмГУ нарушались права работников. Они обратились в Государственную инспекцию труда в Омской области. Дело в том, что сотрудникам не оплачивали работу в выходные дни. Никто даже не объяснял местному профсоюзу причины невыплаты и не говорил о сроках по оплате. Кроме того, были зафиксированы и другие нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители инспекции объявили предостережение руководству вузу и предложили устранить нарушения.
В ведомстве также напомнили, что работа в выходные и праздничные оплачивается в двойном размере и выше. Согласно Трудовому кодексу, работодатель при этом обязан предоставлять сотрудникам информацию, которая так или иначе касается их.
Ранее Город55 писал о задержке зарплат работникам Красногорского гидроузла. Некоторые специалисты из-за невыплат отказывались выходить на смену. После жалоб работу генподрядчика проверяли сотрудники прокуратуры.