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Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам

Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам

30 июля 2024, 11:31
Фото: Прокуратура Омской области
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу руководителя ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Нателы Полежаевой, она признана виновной в неуплате зарплаты работникам.

В Омске мировой судья вынес приговор по уголовному делу бывшей невестки Леонида Полежаева Нателы Полежаевой, которая является руководителем ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет». Она признана виновной в невыплате зарплаты своим сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Установлено, что на протяжении трех лет, с марта 2017 по февраль 2020 года, женщина не выплачивала работникам организаций полный объем зарплаты, а также другие выплаты. Кроме того, в некоторых случаях заработная плата была ниже МРОТ.

Деньги, которые Полежаева недоплачивала сотрудникам, она тратила в личных целях. Ущерб от ее действий составил около 2 млн рублей, при этом во время разбирательств женщина отрицала свою вину. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

В Омске вынесут приговор Нателе Полежаевой, не платившей зарплаты своим работникам
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Зарплата#Приговор#Новости#Долги по зарплате#Приговор суда#Выплата зарплаты#Приговоры
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