Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам

Деньги, которые Полежаева недоплачивала сотрудникам, она тратила в личных целях. Ущерб от ее действий составил около 2 млн рублей, при этом во время разбирательств женщина отрицала свою вину. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.