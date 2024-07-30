Омский суд вынес приговор экс-невестке Полежаева за неуплату зарплаты работникам

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Омске мировой судья вынес приговор по уголовному делу бывшей невестки Леонида Полежаева Нателы Полежаевой, которая является руководителем ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет». Она признана виновной в невыплате зарплаты своим сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Установлено, что на протяжении трех лет, с марта 2017 по февраль 2020 года, женщина не выплачивала работникам организаций полный объем зарплаты, а также другие выплаты. Кроме того, в некоторых случаях заработная плата была ниже МРОТ.
Деньги, которые Полежаева недоплачивала сотрудникам, она тратила в личных целях. Ущерб от ее действий составил около 2 млн рублей, при этом во время разбирательств женщина отрицала свою вину. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.