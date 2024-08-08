Суд вынес приговор мошеннице, которая обманула омский телеканал на 2,9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу директора ООО «Агентство рекламных технологий Омск», (дочерней организации АО ГТРК «Омск»), женщина признана виновной в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что с 2015 по 2016, омичка заключила с региональным управлением информационной политики ряд контрактов на подготовку телесюжетов. В действительности договоры были оформлены на ее родственника. В результате местный телеканал снял необходимые сюжеты, получив на их выпуск субсидию из областного бюджета, а полученные по контракту 2,9 млн рублей женщина похитила.
Омичка частично признала вину и возместила всю сумму ущерба. Суд назначил ей штраф в размере 400 тыс. рублей.