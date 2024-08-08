Суд вынес приговор мошеннице, которая обманула омский телеканал на 2,9 млн рублей

Установлено, что с 2015 по 2016, омичка заключила с региональным управлением информационной политики ряд контрактов на подготовку телесюжетов. В действительности договоры были оформлены на ее родственника. В результате местный телеканал снял необходимые сюжеты, получив на их выпуск субсидию из областного бюджета, а полученные по контракту 2,9 млн рублей женщина похитила.