Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск

Напомним, в 6 утра самолет начал заходить на второй круг недалеко от города Благовещенск. Но внезапно экипаж передал ошибку 7700. Пока неизвестно, что именно произошло на борту, но данная ошибка обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.