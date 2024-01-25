Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По информации от минтранса, возврат в аэропорт произошел по причине разгерметизации кабины. Самолет успешно приземлился в аэропорту Уфы.
По данным онлайн-табло «Международного аэропорта „Уфа“, воздушное судно еще не вылетело в Омск. Рейс задерживается до 14:40 по местному времени. В Омск самолет должен прибыть в 17:23.
Напомним, в 6 утра самолет начал заходить на второй круг недалеко от города Благовещенск. Но внезапно экипаж передал ошибку 7700. Пока неизвестно, что именно произошло на борту, но данная ошибка обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.