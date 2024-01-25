Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Самолет

Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск

25 января 2024, 07:47
Фото: 1MI
Самолет

Названа причина разворота и экстренной посадки рейса из Уфы в Омск

В пресс-службе министерства транспорта Башкортостана сообщили, почему рейс А4-6049 Уфа-Омск объявил сигнал тревоги.

По информации от минтранса, возврат в аэропорт произошел по причине разгерметизации кабины. Самолет успешно приземлился в аэропорту Уфы.

По данным онлайн-табло «Международного аэропорта „Уфа“, воздушное судно еще не вылетело в Омск. Рейс задерживается до 14:40 по местному времени. В Омск самолет должен прибыть в 17:23.

Напомним, в 6 утра самолет начал заходить на второй круг недалеко от города Благовещенск. Но внезапно экипаж передал ошибку 7700. Пока неизвестно, что именно произошло на борту, но данная ошибка обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Узнать подробнее
#Происшествия#Самолет#Авария#Уфа#Задержка#Посадка#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Сегодня, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Сегодня, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Сегодня, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Сегодня, 05:22
Остались жена и двое детей. В зоне СВО погиб 36-летний житель Омской области
Сегодня, 04:34
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Сегодня, 02:29