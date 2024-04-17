Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Пилот Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщается, что капитан воздушного судна решил оставить работу после окончания расследования Росавиации и выхода окончательного отчета. Трудовой договор с ним прекратили 15 апреля.
Напомним, что до увольнения Сергей Белов, как и его коллега Эдуард Семенов, находились в отпуске без сохранения зарплаты. Они были отстранены от полетов до завершения расследования.