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Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, который посадил самолет на поле пшеницы

Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»

17 апреля 2024, 11:58
Фото: Правительство Омской области

Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, который посадил самолет на поле пшеницы

Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.

Пилот Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что капитан воздушного судна решил оставить работу после окончания расследования Росавиации и выхода окончательного отчета. Трудовой договор с ним прекратили 15 апреля.

Напомним, что до увольнения Сергей Белов, как и его коллега Эдуард Семенов, находились в отпуске без сохранения зарплаты. Они были отстранены от полетов до завершения расследования.

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