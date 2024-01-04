В Омске для проведения Рождественского полумарафона перекроют улицы. Список

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:54
В это воскресенье, 7 января, в Омске проведут Рождественский полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия в областном центре изменят схемы дорожного движения.
С 09:00 6 января до 21:00 7 января будет закрыта улица Ленина. Речь идет об участке от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Движение закроют для всех видов транспорта.
С 12:00 до 17:00 7 января перекроют участок от площади Победы до Лермонтова, включая Юбилейный мост; по Герцена на участке от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы.
Кроме того, для проведения Рождественского полумарафона в городе изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов. Об этом Город55 писал ранее по ссылке, указанной ниже. Изменения коснутся транспорта № 73, 62, 94, 34 и 25.