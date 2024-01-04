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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

иллюстрация

В Омске для проведения Рождественского полумарафона перекроют улицы. Список

4 января 2024, 10:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске для проведения Рождественского полумарафона перекроют несколько улиц

Ограничения будут действовать до конца дня, пока не завершится мероприятие.

В это воскресенье, 7 января, в Омске проведут Рождественский полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия в областном центре изменят схемы дорожного движения.

С 09:00 6 января до 21:00 7 января будет закрыта улица Ленина. Речь идет об участке от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Движение закроют для всех видов транспорта.

С 12:00 до 17:00 7 января перекроют участок от площади Победы до Лермонтова, включая Юбилейный мост; по Герцена на участке от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы.

Кроме того, для проведения Рождественского полумарафона в городе изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов. Об этом Город55 писал ранее по ссылке, указанной ниже. Изменения коснутся транспорта № 73, 62, 94, 34 и 25.

Из-за Рождественского полумарафона в Омске изменятся автобусные маршруты
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#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Полумарафон#Новости#Рождественский полумарафон#Алина Ясинская
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