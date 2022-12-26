Из-за любителей бега в мороз в центре Омска перекроют главные улицы

В Омске на время традиционного Рождественского полумарафона перекроют главные улицы, через которые пройдет трасса забега. Для всех видов транспорта будет запрещен проезд.
Перекрытие 6 января 2023 года с 15 часов до 7 января 2023 года 18 часов затронет следующие улицы:
7 января будут перекрыты другие участки:
Также будет запрещена парковка всех видов транспорта по маршруту следования участников Рождественского полумарафона с 8 часов 6 января 2023 года до 18 часов 7 января 2023 года.
Водителям напомнили, что в связи с перекрытием следует заранее продумывать свой маршрут, учитывая все изменения.