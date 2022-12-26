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Из-за любителей бега в мороз в центре Омска перекроют главные улицы

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на время Рождественского полумарафона перекроют центральные улицы

Перекрытие продлится больше суток.

В Омске на время традиционного Рождественского полумарафона перекроют главные улицы, через которые пройдет трасса забега. Для всех видов транспорта будет запрещен проезд.

Перекрытие 6 января 2023 года с 15 часов до 7 января 2023 года 18 часов затронет следующие улицы:

  • улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина.

7 января будут перекрыты другие участки:

  • улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост;
  • улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
  • улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
  • улица Спартаковская;
  • улица Т. К. Щербанева на участке от улицы Бударина;
  • улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной Тухачевского.

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта по маршруту следования участников Рождественского полумарафона с 8 часов 6 января 2023 года до 18 часов 7 января 2023 года.

Водителям напомнили, что в связи с перекрытием следует заранее продумывать свой маршрут, учитывая все изменения.

#Дороги#Перекрытие#Марафон#Полумарафон#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область
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